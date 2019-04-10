جريصاتي عرض لتفعيل التعاون والدعم من UNDP لوزارة البيئة

التقى وزير البيئة ​فادي جريصاتي​، المدير الاقليمي لبرنامج ​الامم المتحدة​ الانمائي مراد وهبه ومديرة UNDP في ​بيروت​ سيلين مويرو وجرى بحث في مشاريع التعاون المشترك بين ​وزارة البيئة​ وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، وطلب جريصاتي تفعيل هذا التعاون وزيادة الدعم للوزارة بسبب امكانياتها المحدودة، وأطلع الوفد على عقد مؤتمر بيروت للبيئة في 3 ايار المقبل آملاً في مشاركة فعالة للـUNDP.

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