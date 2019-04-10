قوى الأمن: تدابير سير بمناسبة زيارة رئيس جمهورية اليونان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه "لمناسبة زيارة رئيس جمهورية ​اليونان​ بروكوبيس بافلوبولوس الى ​لبنان​ بتاريخ 11/4/2019 عبر مطار ​بيروت​ الدولي، والتي تستمر لغاية اليوم التالي، تتّخذ المديرية تدابير السير وفقاً لما يلي:

1_ منع وقوف وتوقف السيارات على المسالك التي سيسلكها موكب الرئيس الزائرمن المطار إلى مركز إقامته في فندق فينيسيا - بيروت، وبالعكس، وذلك قبيل وأثناء مرور الموكب،اعتباراً من الساعة 8.30 من صباح 11/4/2019، ومن الساعة 10.30 من تاريخ 12/4/2019، ويُعاد فتح الطريق فوراً بعد مرور الموكب.

2_ منع وقوف السيارات على الطرقاتالتي سيسلكها الموكب الزائر اعتباراً من الساعة 8.30 من صباح تاريخ 11/4/2019 ولغاية إنتهاء الزيارة في اليوم التالي، وفي محيط الأماكن التالية:

فندق فينيسيا –محيط ​القصر الجمهوري​ -عين التينة - السراي الكبير - ساحة الشهداء– ​مرفأ بيروت​ – ​السفارة اليونانية​ – ​جامعة البلمند​.

لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن الداخلي​ وارشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في الامكنة المذكورة تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".