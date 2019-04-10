أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "لمناسبة زيارة رئيس جمهورية اليونان بروكوبيس بافلوبولوس الى لبنان بتاريخ 11/4/2019 عبر مطار بيروت الدولي، والتي تستمر لغاية اليوم التالي، تتّخذ المديرية تدابير السير وفقاً لما يلي:
1_ منع وقوف وتوقف السيارات على المسالك التي سيسلكها موكب الرئيس الزائرمن المطار إلى مركز إقامته في فندق فينيسيا - بيروت، وبالعكس، وذلك قبيل وأثناء مرور الموكب،اعتباراً من الساعة 8.30 من صباح 11/4/2019، ومن الساعة 10.30 من تاريخ 12/4/2019، ويُعاد فتح الطريق فوراً بعد مرور الموكب.
2_ منع وقوف السيارات على الطرقاتالتي سيسلكها الموكب الزائر اعتباراً من الساعة 8.30 من صباح تاريخ 11/4/2019 ولغاية إنتهاء الزيارة في اليوم التالي، وفي محيط الأماكن التالية:
فندق فينيسيا –محيط القصر الجمهوري -عين التينة - السراي الكبير - ساحة الشهداء– مرفأ بيروت – السفارة اليونانية – جامعة البلمند.
لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في الامكنة المذكورة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير بمناسبة زيارة رئيس جمهورية اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.