الاب دكاش: مضار التدخين تفوق بكثير حوادث المرور والمخدرات والانتحار

حضرت اللبنانية الاولى السيدة ​ناديا الشامي عون​ احتفال ​جامعة القديس يوسف​ بمرور مئة يوم على تطبيق ​قانون منع التدخين​ في حرمها والذي ناقش في خلاله طلابها حول طاولة مستديرة مضار التدخين وانعكاساته على صحة ​الانسان​ في كلية ​العلوم​ الطبية -طريق الشام، مؤكدة "اهمية متابعة النشاطات التي تعزز مفاهيم ​الصحة العامة​، ولا سيما الهادفة منها الى نشر التوعية على مخاطر التدخين والوقاية منه خصوصا بين طلاب ​الجامعات​ وذلك لابعادهم عن كل ما يؤثر على صحتهم".

ودعت الى "تعميم حملات من هذا النوع سائر الجامعات والمؤسسات الاكاديمية حفاظا على صحة ​الشباب اللبناني​، انطلاقا من ان حماية المجتمع ككل يبدأ بالعناية بصحة الفرد فيه".

من جهته، اشار رئيس الجامعة البروفسور الاب ​سليم دكاش​ الى ان "دراسة اجريت على عينة من ​الطلاب​ الجامعيين اظهرت ان 30 في المئة من طلاب السنة الاولى يتعلمون التدخين في الجامعة والكثير منهم يتعاطون ​المخدرات​ للمرة الاولى انطلاقا من ادمانهم على التدخين"، لافتا الى ان "مضار التدخين تفوق بكثير حوادث المرور على الطرقات العامة والمخدرات و​الانتحار​".

واوضح ان "الجامعة التزمت تنفيذ تطبيق احكام القانون 174/ 2011 بشأن حظر التدخين في الاماكن العامة وهي تبغي ان تكون نموذجا في تحمل مسؤولياتها الاجتماعية وتعزيز التزامها المدني في حماية صحة اعضاء الاسرة الجامعية، وايجاد بيئة عمل صحية خالية من التدخين، والحد من الشروع بالتدخين لدى الشباب واعتماد سلوكيات صحية، ودعم الاشخاص في اقلاعهم عن التدخين".