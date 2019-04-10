وفد من مجلس شورى سلطنة عمان بحث مع بهية الحريري ونواب في تبادل الخبرات

عقد في ​المجلس النيابي​ لقاء بين رئيسة لجنة التربية النيابية ​بهية الحريري​ ووفد من ​مجلس الشورى​ في ​سلطنة عمان​، في حضور رئيس ​لجنة الاقتصاد​ النيابية النائب ​نعمة افرام​ والنائبين ​علي بزي​ و​محمد الحجار​.

وتم خلال اللقاء البحث في تبادل الخبرات بين البلدين في عدة ميادين تربوية واقتصادية، وابرزها: تحديات التعليم وعلاقته بسوق العمل، كيفية الوصول الى تمكين الطلاب عبر البرامج المختلفة، التكامل بين الرأسمال الاقتصادي والتربوي، كيفية بناء الاستراتيجيات بحوار مجتمعي لانتاج الاولويات والاعتماد على ​حرية التعبير​ وحرية التعليم وبناء الشراكات ووجوب العمل الجماعي والتكاملي لتحقيق الاهداف التربوية والاقتصادية المرجوة".

واكدت الحريري أهمية ثلاثة عناصر لتأمين هذه الشراكات والاستراتيجيات، وهي: قاعدة الدولة، ​القطاع الخاص​ و​المجتمع المدني​.