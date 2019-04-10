وفد من مجلس شورى سلطنة عمان بحث مع بهية الحريري ونواب في تبادل الخبرات

عقد في المجلس النيابي لقاء بين رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري ووفد من مجلس الشورى في سلطنة عمان، في حضور رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب نعمة افرام والنائبين علي بزي ومحمد الحجار.
وتم خلال اللقاء البحث في تبادل الخبرات بين البلدين في عدة ميادين تربوية واقتصادية، وابرزها: تحديات التعليم وعلاقته بسوق العمل، كيفية الوصول الى تمكين الطلاب عبر البرامج المختلفة، التكامل بين الرأسمال الاقتصادي والتربوي، كيفية بناء الاستراتيجيات بحوار مجتمعي لانتاج الاولويات والاعتماد على حرية التعبير وحرية التعليم وبناء الشراكات ووجوب العمل الجماعي والتكاملي لتحقيق الاهداف التربوية والاقتصادية المرجوة".
واكدت الحريري أهمية ثلاثة عناصر لتأمين هذه الشراكات والاستراتيجيات، وهي: قاعدة الدولة، القطاع الخاص والمجتمع المدني.
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