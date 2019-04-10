وزير الزراعة استقبل وفداً من جمعية التعليم الديني الاسلامي

استقبل وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​، وفداً من جمعية التعليم الديني الاسلامي برئاسة مديرها العام الشيخ علي سنان وتطرق البحث الى عمل الجمعية وشؤون تربوية وعامة.

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