وزير الزراعة استقبل وفداً من جمعية التعليم الديني الاسلامي

استقبل وزير الزراعة حسن اللقيس، وفداً من جمعية التعليم الديني الاسلامي برئاسة مديرها العام الشيخ علي سنان وتطرق البحث الى عمل الجمعية وشؤون تربوية وعامة.
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