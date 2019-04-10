اللواء ابراهيم التقى أبو مرزوق وبحث معه شؤون المخيمات الفلسطينية

بحث المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس ​موسى ابو مرزوق​ وممثل الحركة في لبنان ​احمد عبد الهادي​ الأوضاع في الداخل الفلسطيني وشؤون ​المخيمات الفلسطينية​ في لبنان.

كما التقى اللواء ابراهيم وفداً من ​جمعية المبرات الخيرية​ برئاسة مديرها العام السيد محمد باقر فضل لله واستعرض معهم نشاطات الجمعية ومشاريعها المستقبلية.