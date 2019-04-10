اللواء ابراهيم التقى أبو مرزوق وبحث معه شؤون المخيمات الفلسطينية

بحث المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق وممثل الحركة في لبنان احمد عبد الهادي الأوضاع في الداخل الفلسطيني وشؤون المخيمات الفلسطينية في لبنان.
كما التقى اللواء ابراهيم وفداً من جمعية المبرات الخيرية برئاسة مديرها العام السيد محمد باقر فضل لله واستعرض معهم نشاطات الجمعية ومشاريعها المستقبلية.
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