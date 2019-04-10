سفير اليابان جال في بلدة رأس المتن

لبى سفير اليابان في ​لبنان​ ماتاهيرو ياماغوشي دعوة الجمعيات الثلاثة، حماية الطبيعة في لبنان SPNL، ​المتن الأعلى​ للبيئة والتنمية المستدامة MESD، وشباب ​رأس المتن​، لزيارة بلدة رأس المتن، برفقة مسؤولة العلاقات التجارية في السفارة آي اودوريبا.

استهل ياماغوشي زيارته بلقاء في منزل رئيس ​اتحاد بلديات المتن الاعلى​ مروان صالحة، بحضور أعضاء المجلس البلدي وممثلين عن الجمعيات، واستمع من صالحة الى شرح مفصل عن عمل البلديات بشكل عام واهتمامها البيئي بشكل خاص، وتم البحث في دعم منطقة حمى ​الطيور​ العابرة، وكذلك التقنيات اليابانية المتقدمة ل​معالجة النفايات​.

والتقى وفدا من فريق "Bird life Sweden" الذي يزور البلدة حاليا، مستمعا الى معلومات عن ​الطيور المهاجرة​ وأهمية موقع رأس المتن بالنسبة لهذه الطيور.

كما استمع إلى شرح عن أعمال جمعية الـMESD والمشاريع المقترحة بخصوص التنمية المستدامة، والتقى النادي البيئي في ثانوية "نجيب بك صالحة"، بحضور وفد من طلاب ثانوية "​المنار​" الحديثة.

وزار مركز البلدية، حيث اطلع على خريطة حمى رأس المتن، وتسلم من نائب رئيس البلدية رجا ابو رسلان هدية تذكارية، وأهدته ناهدة رسلان صالحة مجموعة من منتجات عسل المتن الأعلى. كما التقته رئيسة جمعية سيدات رأس المتن منى غزال، وقدمت له كتيبا عن نشاطات الجمعية وأعمالها.