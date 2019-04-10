"مستقبل وطن" يهنيء "الخشن" لفوزه بمقعد أشمون في الانتخابات التكميلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

هنأ حزب مستقبل وطن، بكامل قياداته وهيئاته وأماناته، وعلى رأسهم المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، المهندس أحمد الخشن، مرشح الحزب، في الانتخابات التكميلية، بعد فوزه بمقعد أشمون، في محافظة المنوفية بـ51 ألف صوت.

وبحسب بيان صادر عن الحزب فإن عائلة "الخشن" خلال هذه الجولة استردت مقعدها البرلماني في مجلس النواب خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت على مقعد النائب الراحل محمود الخشن، ودفع حزب مستقبل وطن، بالمهندس أحمد الخشن رئيس نادي جمهورية شبين للترشح على مقعد شقيقه النائب الراحل محمود الخشن.

والمرشح من مواليد عام 1964 وحاصل علي بكالوريوس تجارة ويعمل نائبا لرئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أيفر جرو للأسمدة والمبيدات.

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كما أن الخشن يشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي جمهورية شبين الكوم بعد الانتخابات التي خاضها مرشحا عن حزب مستقبل وطن.

وكانت اللجنة العامة للانتخابات محافظةالمنوفية، برئاسة المستشار صبرى المنياوى، أعلنت عن حصول المرشح أحمد الخشن مرشح مستقبل وطن على 51 ألفا و55 صوتا، والمرشح حاتم مجلع على 17215 صوتا فى جولة الإعادة على مقعد النائب الراحل محمود الخشن عضو مجلس النواب السابق والذى توفى إثر أزمة قلبية حادة، وبهذه النتيجة يفوز المرشح أحمد الخشن بالمقعد.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بدائرة أشمون بالمنوفية 488 ألف و955 ناخب ، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 185 لجنة وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة ، ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرة 210 قاضى موزعين على اللجان الفرعية واللجنة العامة ، فيما يبلغ عدد الموظفين المشرفين 771 موظف، فيما يتنافس بالانتخابات فى جولة الإعادة كلا أحمد الخشن مرشح حزب مستقبل وطن وحاتم مجلع مرشح مستقل.