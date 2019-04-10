"النقل" توضح حقيقة منع الباعة الجائلين في القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، حقيقة منع الباعة الجائلين من دخول القطارات، مؤكدًا أنه غير صحيح، ولم تصدر الوزارة أي قرارات في هذا الشأن.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبرًا بشأن إصدار قرار بمنع الباعة الجائلين من دخول القطارات على إحدى الصفحات المنسوبة للفريق كامل الوزير وزير النقل.

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وقال عز، لمصراوي، الأربعاء، إن أي قرار يصدر عن الوزارة يُعلن في بيان صحفي، مضيفا، أن هناك تعاونًا تامًا بين وزارة النقل وشرطة النقل والمواصلات في هذا المجال.

وأضاف أن هناك قرارًا بعدم دخول القطارات إلا بتذكرة وإلا يتعرض الراكب للغرامة.

وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل أصدر قرارا برفع قيمة الغرامة على ركوب القطار بدون تذاكر، بدءا من شهر أبريل الجاري، لتصبح 10 جنيه للقطارات المميزة، و 20 جنيه للقطارات المكيفة، و 30 جنيه للقطارات Vip.