دفعت التضخم للصعود.. لماذا ارتفعت أسعار الخضروات في 3 شهور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ساهم ارتفاع أسعار الخضروات خلال الثلاثة أشهر الماضية في صعود التضخم الشهري، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وفقًا لبيانات الجهاز فإن مجموعة الخضروات سجلت ارتفاعًا نسبته 3.9% خلال شهر مارس، فيما سجلت في فبراير الماضي صعودًا قدره 8% وفي يناير 3.9%، وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم الشهري خلال هذه الشهور.

وقادت زيادة أسعار الخضروات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للارتفاع بنسبة 0.9% لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي مقارنة بفبراير، وفقا لبيان من الجهاز المركزي اليوم الأربعاء.

وتستحوذ الخضروات على نسبة كبيرة من سلة قياس الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.

ووفقا لتجار خضر تحدثوا لمصراوي، فإن أسعار الخضروات تشهد ارتفاعا منذ فترة، بسبب تقلبات الطقس وهو ما أدى إلى انخفاض المعروض منها وبالتالي زيادة الأسعار.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات، لمصراوي، إن ارتفاع الخضروات سببه موجة الصقيع التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضية، وهو ما أدى إلى تراجع إنتاج كثيرًا منها ، وعلى رأسهم البصل والخيار والفلفل.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت أسعار البطاطس خلال مارس مقارنة بشهر فبراير بنسبة 8.7%، والفلفل بنسبة 10.9%، والبصل بنسبة 9.7%، والخيار 5.5%.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الخيار بنسبة 89.6% والبصل بنسبة 68.9% والبطاطس بنسبة 131.1%.

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وبلغ سعر كيلو البطاطس بالأسواق 8 جنيهات، والخيار بين 8 و10 جنيهات، والبصل 8 جنيهات، والفلفل الرومي بين 14 و16 جنيهًا، بحسب أحمد حسين، بائع خضر بسوق بولاق.

ويرى حسين أن سبب ارتفاع أسعار الخضروات خلال الفترة الماضية، هو انخفاض الإنتاج في في فصل الشتاء.

وتوقع نائب رئيس شعبة الخضراوات، أن يساهم استقرار الطقس خلال الفترة المقبلة إلى زيادة المعروض من الخضروات، مما ينتج عنه انخفاض في أسعار الخضر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف النجيب، أن الدولة في الوقت الحالى تستعد لتوفير الخضروات بأسعار مناسبة في المنافذ الخاصة بها حتى تستقر الأسعار خلال شهر رمضان.

وتطرح وزارات التموين والداخلية والدفاع بعض السلع الغذائية والخضروات في منافذها بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لضبط الأسواق.

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