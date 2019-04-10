برلمانية: جلسات الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية ثرية بالأفكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت النائبة الدكتورة جهاد عامر، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، إن جلسات الحوار المجتمعي كانت مجالاً متسعًا لتبادل الرؤى والأفكار بُغية الخروج بأفضل نص للتعديلات على الدستور، مقدمة الشكر والتقدير للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس والمستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية على سعة صدرهما إنصاتًا صادقًا دقيقًا لكل من تفضل بالمشاركة ممثلين عن الجهات والمؤسسات والشرائح المختلفة بالدولة في الحوارات المجتمعية لثراء الحوار وتبادل الفكر.

جاء ذلك خلال فعاليات استماع اللجنة الدستورية والتشريعية على التعديلات المقترحة بالدستور، اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

وعقبت "عامر" على بعض التعديلات الدستورية المقترحة، وفي الفقرة المقرر إضافتها بالمادة ١٠٢ من الدستور الحالي تؤكد دور المرأة داخل المجتمع وقدرتها على تحقيق التقدم والنماء في مختلف المجالات، لأن تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان للمرأة بما لا تقل عن ٢٥٪ من أعضاء البرلمان سيعد بلا شك تفعيلا حقيقا لدور المرأة السياسي ومشاركتها في رسم سياسات الدولة.

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وأضافت أن تعديل المادتين "،٢٣٤-٢٤٤" والذي يستهدف إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، يعكس مدى الحرص بأن تكون جميع فئات المجتمع ممثلة تحت قبة البرلمان ليكونوا خير سفراء ولسان حال الشعب المصري.

وأوضحت عامر، أن التعديل المقترح على المادة ٢٠٠ من الدستور وإضافة صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد إلى مهام القوات المسلحة ، يؤكد على دور القوات المسلحة المصرية وبسالة رجالها وشجاعتهم فى الدفاع عن أرض الوطن بجانب دورهم الفعال والبارز في عملية التنمية التي تشهدها البلاد فإنهم بحق يد تبني ويد تحمل السلاح للدفاع عن الشعب المصري وسيادة الدولة المصرية.

واختتمت "عامر" مداخلتها بدعوة الشعب المصري بمختلف فئاته بأن يشاركوا فى نهضة وطنهم من خلال الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء الشعبي على الدستور انطلاقاً من المسئولية المجتمعية والواجب الوطنى.