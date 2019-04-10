عبد العال: مجلس النواب يناقش التعديلات الدستورية يومي 16 و17 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن المجلس سينظر في عدة جلسات عامة يومي 16 و17 أبريل الجاري التعديلات الدستورية الواردة في التقرير المرتقب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

وأوضح عبد العال - خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم الأربعاء، لمداولة التعديلات الدستورية - أن اللجنة ستنعقد عقب الجلسة العامة المقررة يوم الأحد القادم (14 أبريل) قبل رفع تقريرها النهائي إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته يومي 16 و17 أبريل الجاري، ليكون المجلس قد انتهى من مسألة نظر التعديلات ولتبدأ مرحلة جديدة، وهي الدعوة للاستفتاء .

وتابع عبد العال: "كما لاحظتم فإنني حرصت كل الحرص على الاستماع للجميع دون مقاطعة حتى يستطيع جميع النواب ومن خلفهم المواطنون التعبير عن قناعاتهم" مضيفا :"المشاركة في الاستفتاء واجب وطني بغض النظر عن الرأي الذي سيدله به أي مواطن، وهذا ما نص عليه الدستور.. المشاركة في الانتخابات والاستفتاء واجب وطني يسعى إليه كل مواطن حريص على صالح بلاده، على الجميع أن يخرج للاستفتاء سواء كان رأيه بالموافقة أو بعدم الموافقة، فالأهم أن يخرج الجميع للاستفتاء".​