المؤبد لعاطل قتل حارسين يحملان الجنسية الهندية لسرقة ديزل سيارة بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم خالد راشد بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل حارسين يحملان الجنسية الهندية لسرقة ديزل سيارة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي العفيفي، وسامح حسين أبو كنة، وأمانة سر محمد جبر، وحسام عبد الرسول. كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، في القضية رقم ٥٩٤٩ لسنة ٢٠١٥ جنايات المطرية، قيام المتهم خالد راشد "عاطل"، وأخرين بقتل المجني عليهما "أمكرم الحق سامسو، وجاوتام جانكي راي" يحملون الجنسية الهندية، عمدا مع سبق الإصرار، بأن قام بطعنهما عدة طعنات بالصدر بسلاح أبيض "سكين "، بحوزته قاصد من ذلك إزهاق روحهما فأحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما، وكان ذلك حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة للشد من أزره، كما قام المتهم بمساعدة أخرين بسرقة "ديزل" المملوك لشركة الخليج للقوالب الخرسانية.

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