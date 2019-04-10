"جي إل إل": القاهرة المدينة الوحيدة التي تزداد فيها قيمة إيجار العقارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

قال أيمن سامي المدير الإقليمي لشركة جي إل إل، اليوم الأربعاء، إن القاهرة هي المدينة الوحيدة التي تزداد فيها القيمة الإيجارية للعقارات مقارنة بباقي الدول العالم.

وأَضاف سامي، خلال مشاركته بقمة مصر لتجارة التجزئة 2019 اليوم، إنه رغم تراجع أسعار العقارات بالقاهرة بعد تحرير سعر الصرف بنسبة تقترب من النصف عند تقييمها بالدولار، إلا أنها استعادت سعرها الطبيعي خلال عام ونصف ووصل سعر المتر إلى ألف دولار.

وذكر أن الطلب على المساحات العقارية للأغراض التجارية في مصر يصل إلى 1.4 مليون متر، بينما يصل المعروض إلى أقل من حجم الطلب بنصف مليون متر، متوقعا أن يزيد حجم الطلب بحلول 2020 إلى 3.4 مليون متر، وستزيد معها حجم الفجوة بين العرض والطلب.

وتابع سامي أنه لكل ألف مواطن في مصر 150 مترا تجاريا وهي نسبة ضعيفة مقارنة بنصيب الفرد بمختلف دول العالم، حيث يصل متوسط نصيب الفرد في أمريكا من المساحات التجارية عشرة أضعاف مثيله في مصر، وفي دبي خمس أضعاف مثيله في مصر.