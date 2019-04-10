البيئة: فحص ٧٦ سيارة بطريق الزقازيق.. والتفتيش على عدد من مصانع العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قام فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بتنفيذ حملة للكشف على عوادم السيارات تم خلالها فحص ٧٦ سيارة بطريق مدينة الزقازيق بالتنسيق مع إدارة المرور وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة البيئة في الحفاظ على البيئة وجودة ونوعية الهواء.

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وأوضحت وزارة البيئة -في بيان اليوم الأربعاء- أنه تم خلال الحملة تقديم إرشادات لقائدي السيارات المخالفة بضرورة ضبط محرك السيارة؛ حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

واستجابة لشكوى المواطنين، قام فرع الشرقية بتشكيل لجنة بالتنسيق مع جهاز العاشر من رمضان للتفتيش على مصانع تشكيل المعادن بالعاشر من رمضان بعد تلقي الفرع شكوى من جهاز المدينة بتضرر سكان المنطقة ٤٤ من شركات تشكيل المعادن بالمنطقة، حيث تم التفتيش عليها ورصد بعض المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما شكل فرع الشرقية لجنة للتفتيش على محرقة مستشفى "أبو كبير المركزي"؛ لمتابعة أعمال التجديد والصيانة.​