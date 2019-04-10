محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
قام فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بتنفيذ حملة للكشف على عوادم السيارات تم خلالها فحص ٧٦ سيارة بطريق مدينة الزقازيق بالتنسيق مع إدارة المرور وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
يأتي ذلك في إطار دور وزارة البيئة في الحفاظ على البيئة وجودة ونوعية الهواء.
وأوضحت وزارة البيئة -في بيان اليوم الأربعاء- أنه تم خلال الحملة تقديم إرشادات لقائدي السيارات المخالفة بضرورة ضبط محرك السيارة؛ حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
واستجابة لشكوى المواطنين، قام فرع الشرقية بتشكيل لجنة بالتنسيق مع جهاز العاشر من رمضان للتفتيش على مصانع تشكيل المعادن بالعاشر من رمضان بعد تلقي الفرع شكوى من جهاز المدينة بتضرر سكان المنطقة ٤٤ من شركات تشكيل المعادن بالمنطقة، حيث تم التفتيش عليها ورصد بعض المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
كما شكل فرع الشرقية لجنة للتفتيش على محرقة مستشفى "أبو كبير المركزي"؛ لمتابعة أعمال التجديد والصيانة.
كانت هذه تفاصيل خبر البيئة: فحص ٧٦ سيارة بطريق الزقازيق.. والتفتيش على عدد من مصانع العاشر من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.