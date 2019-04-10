بوتين يدرك خطأ مترجمه ويصفه مازحا بـ الشقي

أدرك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خطأ ارتكبه المترجم أثناء لقائه مع رئيس وزراء السويد، ستيفان ليفان، وعلق عليه مازحا قائلا: "أنا قلت أصدقاءنا، وهو قال شركاءنا، إنه شقي".

جاءذلك أثناء لقاء جمع الرئيس الروسي برئيس وزراء السويد، على هامش "منتدى منطقة القطب الشمالي"، الذي احتضنته مدينة بطرسبورج تحت عنوان "أركتيكا – ساحة

للحوار".

وخلال بحث بوتين مع ستيفان ليفان، العلاقات الاقتصادية والتعاون بين البلدين، وصف الرئيس الروسي رجال الأعمال السويديين بـ "الأصدقاء"، مشيرا إلى استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار ضُخت من قبل الشركات السويدية في روسيا.