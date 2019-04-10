التجارة الإلكترونية الفلسطينية تشهد تقدماً ملحوظاً

تشهد حركة التجارة الإلكترونية الفلسطينية في الآونة الأخيرة تشهد تقدماً ملحوظاً، تماهياً مع التقدم المهول في عالم التكنولوجيا، غير أنها تشكو قلة تنظيمها ورعايتها ولحاقها بالمنظومة العالمية، وفقا لما ذكره تقرير للوكالة الرسمية.

ويطرح حجم التجارة الإلكترونية في

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العالم الذي يقترب من 28 تريليون دولار، بحسب جريدة العرب الاقتصادية الدولية "الاقتصادية"، التساؤل حول حجم وحال قطاع التجارة الإلكترونية في فلسطين في السياق العالمي، وما هيالحماية القانونية للمستهلكين، ومن الجهة المسؤولة؟!.

كما سيطرح أسئلة أخرى كثيرة تتعلق بمدى استثمار التجارة الإلكترونية في ترويج بضائعنا ومنتجاتنا الوطنية في الأسواق العالمية؟ وإلى أي حد تعمل التجارة الإلكترونية على توفير فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل في فلسطين؟ وما هو الدور الحكومي في كل ذلك؟! .