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المقاومة في غزة تصدر بيانًا حول إضراب الأسرى

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ألقت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تداعيات المساس بالأسرى، محذرة إياه من

اختبار صبر المقاومة.

وذكرت الفصائل في بيان صحفي :" نؤكد

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للأسرى بأن دمكم هو دمنا وجراحكم هي جراحنا ولن ندخر جهدًا في سبيل نصرتكم وتحريركم من قيود الظلم فأنتم على رأس أولوياتنا".
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