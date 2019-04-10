ألقت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تداعيات المساس بالأسرى، محذرة إياه مناختبار صبر المقاومة.
وذكرت الفصائل في بيان صحفي :" نؤكد
للأسرى بأن دمكم هو دمنا وجراحكم هي جراحنا ولن ندخر جهدًا في سبيل نصرتكم وتحريركم من قيود الظلم فأنتم على رأس أولوياتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر المقاومة في غزة تصدر بيانًا حول إضراب الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.