المقاومة في غزة تصدر بيانًا حول إضراب الأسرى

ألقت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تداعيات المساس بالأسرى، محذرة إياه من

اختبار صبر المقاومة.

وذكرت الفصائل في بيان صحفي :" نؤكد

للأسرى بأن دمكم هو دمنا وجراحكم هي جراحنا ولن ندخر جهدًا في سبيل نصرتكم وتحريركم من قيود الظلم فأنتم على رأس أولوياتنا".