الاحتلال يبلغ بهدم منازل بالقدس بحجج واهية

أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، بهدم عدة منازل في بلدة العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص. المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص. وذكرت الوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فيما علقت طواقم بلدية الاحتلال في القدس اخطارات هدم، فضلا عن توزيع استدعاءات لأصحاب منازل أخرى لمراجعة البلدية بخصوص منازلها.

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