الأردن يشارك في معركة الكرامة داخل السجون الإسرائيلية

قام الأسير الأردني هشام كعبي، اليوم، بالمشاركة في معركة الكرامة 2 والتي يخوضها مئات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي مطالبةبتحسين أوضاعهم المعيشية.
وقال مقرر اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين فادي فرح أن: "اللجنة علمت حتى الأربعاء
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