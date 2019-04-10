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الأردن يشارك في معركة الكرامة داخل السجون الإسرائيلية

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قام الأسير الأردني هشام كعبي، اليوم، بالمشاركة في معركة الكرامة 2 والتي يخوضها مئات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي مطالبة

بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وقال مقرر اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين فادي فرح أن: "اللجنة علمت حتى الأربعاء

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بمشاركة الأسير الأردني هشام كعبي (44 عاماً) المحكوم بـ 4 مؤبدات منذ عم 2004 في الإضراب عن الطعام، فيما يتوقع أن يكون هناك أسرى أردنيون آخرون مشاركون بالإضراب". "وفق موقع صحيفة القدس"
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