الاحتلال يغلق بوابة حديدية ويعرقل تحركات المواطنين

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بإغلاق مدخل مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، ما عرقل تحركات المواطنين. تحركات المواطنين. وذكرت الوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على مدخل مخيم الفوار، أغلقت البوابة الحديدية، ومنعت تنقل المواطنين بمركباتهم وخلقت أزمة مرورية بالمكان.

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