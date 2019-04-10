رئيس وزراء الهند لنتنياهو: "صديقي العزيز بيبي.. مبروك"

هنأ رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بفوزه في الانتخابات الإسرائيلية العامة.
وبحسب موقع "القناة السابعة" العبرية، غرد مودي بالعبرية مباركالنتنياهو قائلا: "صديقي العزيز بيبي، مبروك! أنت صديق عزيز للهند، وأتطلع إلى مواصلة العمل معك من خلال الشراكة والعلاقات
ومن المُقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج التصويت في الانتخابات الإسرائيلية، غدا الخميس، ويبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مشاورات مع ممثلي الكتل البرلمانية، لكي يختار من يتوقع أنه صاحب الاحتمال الأكبر لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
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