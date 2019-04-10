إصدار تراخيص لـ10 أحزاب سياسية جديدة في الجزائر

أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الأربعاء، تراخيصاً لعشرة أحزاب سياسية جديدة، وذلك بعد أن تولى رئيس مؤقت للبلاد زمام الأمور في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة.

وكان البرلمان الجزائري قد عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً للبلادً.

وقال بن صالح إنه سينظم انتخابات من المتوقع إجراؤها في غضون 90 يوماً.