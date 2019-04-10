عمران خان يتعهد بعدم السماح للجماعات المسلحة العمل في باكستان

تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بأن حكومته لن تسمح للجماعات المسلحة بالعمل في البلاد.

وقال خان في حوار مع صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أجنبية أخرى "لقد قررنا، من أجل مستقبل بلادنا، نسيان الضغط الخارجي، لن نسمح للميلشيات المسلحة بالعمل على أراضينا بعد الآن".

وتقوم قوات الأمن الباكستانية بحملة ضد الجماعات المسلحة في أعقاب وقوع تفجير انتحاري أودى بحياة 40 من أفراد القوات شبه النظامية الهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها.

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وكانت إحدى الجماعات المسلحة الإرهابية، قد أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي وقع في 14 فبراير الماضي، وأدى لتفاقم التوترات بين الجارتين النوويتين.

وقد مارست واشنطن ونيودلهي ضغوطاً لأعوام على باكستان لكي تتخذ إجراء ضد هذه الجماعات ومنعها من شن هجمات في أفغانستان والهند.