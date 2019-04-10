تحطم طائرة إيرانية ومصرع قائدها

أعلن قائد وحدة الطيران في قوى الأمن الداخلي الإيراني تحطم طائرة مروحية تابعة للقوة غرب البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن الحادث تسبب في مقتل قائد المروحية وإصابة ثلاثة من ركابها.

ولم تتضح على الفور المزيد من التفاصيل.

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