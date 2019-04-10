الفلسطينيون يتوقعون الأسوأ لقضيتهم بعد فوز نتنياهو

أكد مسؤولون فلسطينيون اليوم الأربعاء، أنهم ينتظرون الأسوأ لقضيتهم، بعد فوز معسكر اليمين الحاكم مجدداً في الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لـ "منظمة التحرير" أحمد مجدلاني لـ "وكالة الأنباء الألمانية" (د ب أ)، إن "الجانب الفلسطيني يتوقع شروع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتنسيق مع الإدارة الأميركية الحالية بفرض الحل أحادي الجانب، بديلاً عن تحقيق السلام".

وتوقع "إعلان واشنطن بالتنسيق مع نتنياهو البدء بتمرير الحل الأحادي الجانب، عبر إعلان السيادة الإسرائيلية على المستوطنات ومنطقة الأغوار في الضفة الغربية".

وذكر أن "الحل الأحادي الإسرائيلي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال تكريس فصل قطاع غزة، والسيطرة على الجزء الأكبر من الضفة الغربية، للحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية".

واعتبر مجدلاني، أن فوز اليمين في إسرائيل "جاء كنتيجة طبيعية لما تلقاه من هدايا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن قراراته المعادية للحقوق الفلسطينية والعربية".

من جهتها، صرحت عضو اللجنة التنفيذية لـ "منظمة التحرير" حنان عشراوي، بأن نتائج الانتخابات الإسرائيلية "أكدت على الإمعان في تفشي العنصرية والتطرّف، وأن الناخب الإسرائيلي اختار السياسة الراهنة القائمة على القتل والضم والسرقة واضطهاد الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه ومقدراته".

وأضافت في بيان أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية "أجهضت احتمالات السلام، ودلّت بشكل واضح على رفض إقامة الدولة الفلسطينية، والالتزام بتصعيد وتكثيف الاستيطان وسرقة الأراضي واستكمال المشروع الصهيوني الأصولي على أرض فلسطين التاريخية، في مواصلة تحدي القوانين والأعراف الدولية وإرادة المجتمع الدولي".

Advertisements

وأشارت إلى أن سياسات نتنياهو خلال ولاياته السابقة "المبنية على تكريس خطاب الكراهية وتعزيز المنحنى السياسي الإسرائيلي القائم على العنصرية والفاشية والتطرف وانعدام الثقة بالآخر والقمع والبطش، أصبحت نهجاً يستند إليه الناخب الإسرائيلي في اختيار ممثليه".

وحذّرت من مواصلة نتنياهو "أجندته المتطرفة والعسكرية مستنداً إلى الدعم الأعمى من قبل الإدارة الأميركية ورئيسها دونالد ترامب الذي لم يتوانَ عن مساندة حليفه وتمكينه من الفوز على حساب الحقوق الفلسطينية".

وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات انتقد الليلة الماضية النتائج الأولية لانتخابات إسرائيل البرلمانية التي أظهرت فوز معسكر اليمين.

وغرّد عريقات على حسابه على "تويتر": "وفقاً للاستطلاع الأولي لنتائج انتخابات الكنيست، يبدو أن الناخب الإسرائيلي قد صوّت للمحافظة على الوضع القائم".

وأضاف: "لقد صوّت الناخب الإسرائيلي على عدم إنهاء الاحتلال وللتفرقة العنصرية و (نظام الفصل العنصري)، من الاستطلاع الأولي هناك فقط حوالي 18 مقعداً من الـ 120 يؤيدون مبدأ الدولتين على حدود 1967، ما يتطلب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وكانت القنوات التلفزيونية الرئيسية الثلاث في إسرائيل نقلت اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فاز في الانتخابات العامة، وسيبقى في السلطة لفترة خامسة قياسية رغم المنافسة الشديدة بينه وبين خصمه بيني جانتس.

ومع فرز 97% من الأصوات، لم يحقق أي حزب أغلبية تؤهله للحكم بمفرده، لكن من الواضح أن نتنياهو في وضع قوي لتشكيل ائتلاف حكومي مع أحزاب يمينية أخرى تدعمه.