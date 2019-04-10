كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمران خان يحذر الهند: يجب تسوية أزمة كشمير.. وباكستان لن يكون أمامها خيارا سوى الرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رئيس وزراء باكستان، عمران خان، اليوم، تحذيراً قاسياً للبلد المجاور، الهند، حيث وصف الهجوم الهندي مؤخراً على بلده "المسلح نووياً" بأنه "غير مسؤول"، كما حذر من أنّ باكستان "لن يكون أمامها خيار" سوى الرد في المستقبل.

وفي حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية، دعا عمران خان، نظيره الهندي إلى الدخول في حوار سلمي حول "اضطهاد كشمير"، وأكدّ أن الأولوية الأولى بالنسبة للدولتين يجب أن تكون مكافحة الفقر.

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وقال خان: "من المؤكد أن المهمة الأولى للحكومتين ينبغي أن تكون: كيف سنخفض الفقر؟ والطريقة التي نخفض بها الفقر هي عن طريق تسوية خلافاتنا من خلال الحوار.

وأضاف :"هناك خلاف واحد فقط، وهو كشمير.. يجب تسويته"، وتابع خان "لا يمكن أن تستمر قضية كشمير في الغليان كما هي لأن أي شيء يحدث في كشمير- من خلال رد الفعل على القمع الذي يحدث في كشمير- فلا يقع اللوم على باكستان، لذلك إذا استطعنا تسوية كشمير ، فإن فوائد السلام هائلة في شبه القارة الهندية."