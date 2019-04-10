كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يتفاوض لتشكيل حكومته.. والأحزاب تضع شروطها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أعضاء حزب الليكود الإسرائيلى الحاكم، اليوم، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يتفاوض مع الأحزاب اليمينية والدينية الرئيسية منذ الليلة الماضية لبناء ائتلاف حكومي.

وقال رئيس البرلمان وعضو الليكود يولي ادلشتاين لراديو الجيش :"هدف رئيس الوزراء هو تشكيل ائتلاف يبدو حاليًا قابلاً للتطبيق ومستقر وطبيعي".

وأضاف أن رئيس الحكومة قد اتصل بالفعل "بشركائهم الطبيعيين"، الذين سيتفق معهم إذا كان لكل شخص مطالب واقعية".

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وهكذا يرفض إدلشتاين الخيار المتمثل في أن نتنياهو يراهن على إنشاء وحدة تنفيذية وطنية عريضة مع تحالف الوسط الأزرق والأبيض، بقيادة بني جانتس، وبنسبة 97% من الأصوات تم إحصاؤها، فاز الليكود بـ65 مقعداً، يليه حزب اليسار بقيادة جانتس 35 مقعداً من أصل 120.