كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. أوامر بإجلاء 60 ألف شخص من مدينة الأحواز إثر الفيضانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن السلطات أمرت سكان خمس مناطق في مدينة الأحواز الجنوبية الغربية بالإجلاء فور دخول مياه الفيضانات إلى عاصمة مقاطعة خوزستان.

ووفقًا لوكالة "تسنيم" للأنباء، قال غلامرضا شريعتي، حاكم مقاطعة خوزستان، إنه أمر بعمليات الإجلاء باعتبارها "خطوة مانعة ووقائية لتجنب أي خطر".

وحسب التقديرات، سيتم إجلاء ما بين 60 ألف و 70 ألف من السكان.