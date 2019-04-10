كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيوزيلندا تصوت على قانون حظر البنادق الهجومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوّت النواب في نيوزيلندا بالإجماع تقريبا، اليوم الأربعاء، على تغيير قوانين الأسلحة، بعد أقل من شهر من أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في زمن السلم، والذي قتل فيه 50 مصليًا في هجمات على مسجدين في كرايستشيرش.

وأقرّ البرلمان مشروع قانون الأسلحة، وهي أول تغييرات جوهرية على قوانين الأسلحة النيوزيلندية منذ عقود، بموافقة 119 مقابل معارضة نائب واحد، حيث يجب أن يحصل الآن على موافقة ملكية من الحاكم العام ليصبح قانونًا.

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ووفقاً لوكالة رويترز، قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في تقديم التشريع :"لقد كانت هناك مناسبات قليلة للغاية عندما رأيت البرلمان يجتمع بهذه الطريقة، ولا أستطيع أن أتخيل الظروف عندما يكون ذلك ضروريًا".

وحظرت أرديرن،بيع جميع الأسلحة شبه العسكرية، والبنادق الهجومية بعد ستة أيام فقط من إطلاق النار في 15 مارس، وأعلنت عن خطط لتشديد قوانين الأسلحة النارية.