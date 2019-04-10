كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويترز: حفتر فاجيء الجميع بهجوم طرابلس.. ورفض طلب الدبلوماسيون الغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جلس الدبلوماسيون الغربيون لمدة ثلاث ساعات مع القائد الليبي خليفة حفتر في معقله الشرقي الشهر الماضي في محاولة لإثناءه عن شن هجوم ضد الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس.

ونقلاً عن وكالة رويترز، أنهّم حثوه على عدم إغراق البلاد في حرب أهلية، وأخبروه أنه يمكن أن يصبح قائدًا مدنيًا ناجحًا إذا التزم بالسعي إلى تسوية سياسية، وفقًا لمصدرين على علم بالاجتماع خارج بنغازي.

لكن حفتر، وهو رجل عسكري قوي وصفه النقاد بأنه معمر القذافي الجديد، لم يعطهم أي اهتمام، حسب المصادر الدبلوماسية التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها، وقال حفتر، إنه مستعد للتفاوض مع رئيس الوزراء، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة، فإنه يمكن أن يغزو العاصمة.

وبعد أسبوعين، في 4 أبريل، تم إرسال قوات من جيشه الوطني الليبي، باتجاه طرابلس، في الوقت الذي كان فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في المدينة للتحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية هذا الشهر الذي اعتقد مساعدو جوتيريس أن حفتر يؤيده.

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وبالنسبة للقوى العالمية، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، كانت الحملة العسكرية للجنرال الليبى، وهي الأكبر في ليبيا منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالقذافي، تمثل نكسة كبيرة.

ووفقاً لرويترز، أنهم حاولوا لسنوات استمالة حفتر-75 عامًا من أجل تسوية سياسية من شأنها تحقيق الاستقرار في أكبر منتج للنفط والغاز بعد قرابة عقد من الصراع الذي كان بمثابة أرض خصبة للمسلحين المتشددين.

وأضافت أنه حتى الإمارات العربية المتحدة ومصر، اللتان دعمتا حفتر، ويرون أنه حصن ضد الإسلاميين في شمال إفريقيا، يبدو أنهم فوجئوا بتقدمه السريع، وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ان باريس التي ساعدت الجنرال أيضا لم يكن لديها تحذير مسبق من الهجوم.

وصرحت أربعة مصادر دبلوماسية منفصلة، بأن نداءات الدبلوماسيين بضبط النفس العسكري في الاجتماع الذي انعقد الشهر الماضي رددت أصوات مبعوثين غربيين وأمريكيين آخرين سافروا إلى قاعدة حفتر خارج مدينة بنغازي في الأسابيع السابقة.

وقالت المصادر الدبلوماسية الأربعة، إن الأمم المتحدة والمبعوثين الغربيين الذين كانوا على اتصال يومي بمعسكره حول المؤتمر لم يكن لديهم أي فكرة عن أنه كان على وشك شن الهجوم، حتى أن البعض اعتقد أن الجنرال كان يخادع.