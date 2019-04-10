كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزب الحاكم بكوريا الشمالية يجتمع لمناقشة التوجه الجديد بعد فشل قمة ترامب-كيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستعقد كوريا الشمالية جلسة عامة للجنة المركزية للحزب الحاكم، الأربعاء، بعد يوم من ترأس الزعيم كيم جونج أون، اجتماعًا للمكتب السياسي لمناقشة سبل إحراز تقدم في ظل "الوضع المتوتر السائد"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وتأتي الجلسة العامة، التي تعقد بانتظام، في أعقاب قمة كيم الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير، واختتم ترامب اجتماعهم في هانوي، حيث فشل الزعيمان في التوصل إلى أي اتفاق بشأن برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية أو العقوبات الدولية.

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وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية اليوم الأربعاء، إن مسؤولي الحزب الحاكم سيجتمعون "لمناقشة وتحديد التوجه الجديد وطرق الكفاح تمشياً مع الحاجة إلى الوضع الثوري السائد".

وفي اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري يوم الثلاثاء، أبلغ كيم المسؤولين أنهم بحاجة إلى العمل بشكل أكثر مسؤولية لتنفيذ استراتيجيته في مواجهة الضغوط الدولية.