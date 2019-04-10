كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الأوروبي: نرفض إعادة التفاوض حول بريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، الأربعاء الرفض لإعادة التفاوض حول اتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وبحسب مراسل "العربية" في بروكسل، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية عن جاهزية الاتحاد لخروج بريطانيا من دون اتفاق، واستكمال إجراءات استيعاب صدمة الخروج البريطاني من دون اتفاق.

وكان البرلمان البريطاني وافق الثلاثاء على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للسعي لتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 من يونيو، بينما تحاول التوصل إلى حل وسط مع حزب العمال المعارض من أجل إقرار البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه للخروج. وصوت النواب بأغلبية 420 صوتا مقابل 110 لصالح الاقتراح الحكومي.

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واضطرت الحكومة لإجراء التصويت بعدما أقر البرلمان الاثنين قانونا يمنحه صلاحية التدقيق وإدخال تعديلات على طلب الحكومة تمديد فترة التفاوض للمرة الثانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إستيفان سيبيرت إن ألمانيا ترغب في أن تبقى العلاقات مع بريطانيا وثيقة وودية قدر الإمكان بعد الخروج.