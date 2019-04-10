كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: استلام منظومة اس-400 الروسية سيتم فى يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "صباح" التركية اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قال إن استلام منظومات الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 قد يتم في شهر يوليو، وذلك تمشيا مع عملية الشراء التي وضعت تركيا على خلاف مع الولايات المتحدة حليفة الناتو.

وأبلغ أردوغان المراسلين على متن طائرته أثناء عودته من رحلة إلى روسيا هذا الأسبوع أنه ووزير خارجيته يُسألان باستمرار عن شراء اس-400، وأنهم يتعرضون للضغوط للتخلى عنها.

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وأضاف "نجيب على ذلك بأنّ هذه الصفقة تتم، كل شيء يتم تسويته، وستم تسليم نظام الدفاع الصاروخي اس-400 فى يوليو"، وأضاف أردوغان: "ربما يمكن تقديم الموعد".

وحذر قادة لجان العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى يوم الثلاثاء، تركيا من أنها تخاطر بفرض عقوبات قاسية إذا اتبعت خططا لشراء طائرات اس-400 وهددوا باتخاذ مزيد من الإجراءات التشريعية.