بعد غياب طويل.. نور الدين بكر إلى جانب منار التركية في سلسلة رمضانية

يعود الممثل نورالدين بكر إلى شاشة التلفاز، التي غاب عنها لسنوات، نتيجة الإقصاء، الذي اشتكى منه مرارا، وذلك عبر سلسلة رمضانية، يشارك في إحدى حلقاتها بطلا مسلسل سامحيني التركي “تورغوت غايا”، وزوجها.

وتحمل السلسة، التي يطل فيها بكر على الجمهور عنوان “ولد الحاج”، ويشارك فيها إلى جانبه الممثل، حسن فولان، وابنه المهدي.

وتدور قصة السلسلة، التي تعرض على القناة الثانية، حول أب، وابنه يعيشان مشاكل، وأحداث بعد حصولهما على إرث كبير.

وسبق أن عرض الجزء الأول من سلسلة “ولد الحاج” على “يوتيوب” السنة الماضية، ليقرر المنتج، عبد الرحيم مجد، نقل جزئه الثاني إلى الشاشة الصغيرة.