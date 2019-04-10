يعود الممثل نورالدين بكر إلى شاشة التلفاز، التي غاب عنها لسنوات، نتيجة الإقصاء، الذي اشتكى منه مرارا، وذلك عبر سلسلة رمضانية، يشارك في إحدى حلقاتها بطلا مسلسل سامحيني التركي “تورغوت غايا”، وزوجها.
وتحمل السلسة، التي يطل فيها بكر على الجمهور عنوان “ولد الحاج”، ويشارك فيها إلى جانبه الممثل، حسن فولان، وابنه المهدي.
وتدور قصة السلسلة، التي تعرض على القناة الثانية، حول أب، وابنه يعيشان مشاكل، وأحداث بعد حصولهما على إرث كبير.
وسبق أن عرض الجزء الأول من سلسلة “ولد الحاج” على “يوتيوب” السنة الماضية، ليقرر المنتج، عبد الرحيم مجد، نقل جزئه الثاني إلى الشاشة الصغيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب طويل.. نور الدين بكر إلى جانب منار التركية في سلسلة رمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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