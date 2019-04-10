بعد ولي العهد..بوريطة ينقل رسالة من محمد السادس إلى ملك السعودية

استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، بقصر اليمامة بالرياض، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذي سلمه رسالة من الملك محمد السادس.
ونقل بوريطة، إلى العاهل السعودي تحيات وتقدير الملك، فيما حمله خادم الحرمين الشريفين تحياته وتقديره للملك محمد السادس.
وحضر هذا الاستقبال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان. كما حضره عن الجانب المغربي سفير الملك لدى المملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري.
ويذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للمملكة العربية السعودية، استقبل أمس الثلاثاء في الرياض، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذي سلمه رسالة من الملك محمد السادس.
وتهم الرسالة الملكية، حسب بلاغ لوكالة الأنباء العربي، كل من التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، إلى جانب مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية
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