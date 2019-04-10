الحاج يونس: أسماء لمنور تنكرت لي.. وحطمتني – فيديو

قال الفنان المغربي الحاج يونس إن الفنانة أسماء لمنور، تنكرت له، على الرغم من أنه عمل على إظهارها على شاشة التلفزة، في بدايتها، قبل سنوات طويلة.

وصرح الحاج يونس في برنامج “هاشتاغ بيناتنا” على قناة “ميدي 1 تي في”، أن أسماء لمنور في حياتها لم تتحدث عنه بشكل جيد، وتنكرت له مخاطبا إيها: الله يهديها.. هي ابنتي، وكبرت أمام أعيني، لكنها تنكرت لكل ما عملت من أجلها “.

وأضاف الحاج يونس: “قالت أسماء لمنور إنني كنت أريدها أن تغني لأم كلثوم.. وأم كلثوم ليست بنزوة.. ولم ألتقيها منذ 17 سنة، على الرغم من أنني أنا من كان سببا في ظهورها الأول على شاشة التلفزة”.

ورد الحاج يونس على تصريح لمنور، الذي قالت فيه إن الحاج يونس عازف كبير أكثر من كونه ملحنا، وقال: لحنت لنادية مصطفى، وسميرة بنسعيد.. ولطيفة رأفت، وحياة الإدريسي أين كانت أسماء لمنور آنذاك” .

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واعتبر الحاج يونس أن أسماء لمنور حطمته بتصريحها، وعلى الرغم من ذلك لها مكانة في قلبه.

يذكر أن الحاج يونس أكتشف عددا من الفنانين، الذين بزغ نجمهم في الساحة الفنية، حاليا، من بينهم سعيدة شرف.