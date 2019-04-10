بركة من الداخلة.. أنجزنا 80% مما وعدنا به في حكومة عباس الفاسي

في اختتام الإنزال الاستقلالي في أقاليم الصحراء، قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إن ما وعد به الحزب في برنامج حكومة عباس الفاسي، أنجز منه 80 بالمائة.
وأضاف بركة “اليوم التجارب العالمية أظهرت أهمية ثالوث يضمن الكرامة للرجال والشباب والأطفال والشيوخ”.
وقال الأمين العام لحزب الاستقلال “بدون الاستقرار لا يمكن تحقيق التنمية ثم الديمقراطية، أي حرية الاختيار، والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأكد المتحدث أن “تنمية حقيقية تضمن التوازن، ليستفيد الجميع من ثمارها، لأننا نريد أن يستفيد الجميع وليست فئة دون أخرى”.
ويرى بركة أن جهة الداخلة يمكنها أن تكون قاطرة للعمق الإفريقي للمغرب، من خلال علاقتها بموريتانيا، كما يمكنها أن تلعب دورا مهما في إعادة بناء الاتحاد المغاربي.
وكانت قيادة حزب الاستقلال، مرفوقة بفريقي الحزب بالبرلمان، دشنت قافلة انطلقت من العيون، مساء السبت الماضي، حيث احتضنت ساحة المشور مهرجان قال الحزب، إن 57 ألف شخص حضر إليه، وأثار ردو فعل البوليساريو، التي أصدرت بلاغا وقالت إنه لا حق لأحد في تنظيم مهرجانات إلا بعد تحديد الوضع النهائي.
كما احتضنت العيون ولأول مرة، صباح نفس اليوم، اجتماع اللجنة المركزية للحزب، والتي خصصت للنقاش حول قضية إصلاح التعليم.
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