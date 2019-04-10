بعد فقدانها لوالدها.. سناء عكرود: أبي حاضر لم يمت!

بعد فقدانها لوالدها، خرجت الفنانة المغربية، سناء عكرود، ليلة أمس الثلاثاء، بتدوينة تحدثت فيها عنه، وعاداته قيد حياته، وأوضحت أنه بالنسبة إليها حاضر لم يمت.

وكتبت عكرود تعليقا على صورة والدها، تدوينة ثرتيه فيها، وقالت: “يملك أبي موهبة الحياة، إنه باذخ العطاء، هوايته الضحك، والتنكيت، يحكي حكايات لا ينضب معينها، ولا يخبو وهجها، يصل الرحم مع الجميع حاملا زهوره وفواكهه، التي دأب على رعايتها في حديقته حتى نضجت فصارت صالحة للهدية، وعذرا ظريفا للمشاركة، و التزاور”.

وأضافت عكرود: “يجعل من حديقة المنزل مأوى للكلاب والقطط و الطيور والأرانب و.. الطواويس، يشبه أبي الطاووس في خيلائه عندما يتفقد مملكته الخضراء، فيفحص بتخشع الناسك المتعبد نبتة الخنشار أو شجرة التين العتيقة، يقتلع عشبا ضارا و يداعب آخر مقبلا على الحياة، يتأمل شجرة الليمون هناك، فيعرف ان موسم القطاف قد حان، يمارس القطف بصمت و احترام كما تمارس الشعائر و الطقوس، ثم يوزع الثمرات على العائلة والجيران بابتسامة رضى و اكتفاء. “.

وختمت عكرود رثاءها، وقالت: “ولأنه حي في بتلات وروده ووريقات أشجاره وعيون أصدقائه وجيرانه، لم أجرؤ على التحدث عنه بصيغة الماضي، فأبي حاضر لا يموت” .

يذكر أن سناء عكرود، وشقيقتها الإعلامية شهرزاد عكرود فقدتا والدهما، يوم الخميس الماضي.