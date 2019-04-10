مصطفى فارس للمسؤولين القضائيين: القضاة يجب أن ينصتون لنبض الشارع والمحاكم فضاء لفك النزاعات وليس لتعميقها

طالب مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين الجدد بالإنصات لنبض الشارع وتفعيل آلية الإستماع إلى شكايات المواطنين باهتمام. وجاء ذلك في افتتاحه لدورة تكوينية ينظمها المجلس لفائدة المسؤولين القضائيين حول “تنمية المهارات القيادية وتعميق المدارك المعرفية”. وقال مصطفى فارس، موجها حديثه للمسؤولين القضائيين، إن المحاكم يجب أن تكون مكانا لإنتاج عدالة فعالة. وأضاف بأن هذه المحاكم يجب أن تكون فضاء لفك النزاعات بين المتقاضين وليس لتعميقها، حسب وصفه. وعرفت الجلسة الإفتاحية للقاء المذكور حضور عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في قطاع العدل بينهم محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، وإدريس الضحاك، القاضي الأمين العام السابق للحكومة وغيرهم.

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