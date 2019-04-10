مورينيو يرغب في تدريب بايرن ميونخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علق المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، على موقفه من إمكانية التدريب في الدوري الألماني وقيادة أحد الفرق، في ظل التقارير حول إمكانية الاستعانة به في منصب المدير الفني لبايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري.

وفي مقابلة مع صحفية "سبورت بيلد"، ذكر مورينيو "البوندسليغا مسابقة مثيرة بالنسبة لي، خاصة في ظل التطور المستمر لكثير من فرق وسط الجدول، وهو ما يضيف المزيد من الإثارة".

ميزة أخرى في البوندسليغا تحدث عنها مدرب مانشستر يونايتد السابق، هي امتلاء الملاعب دائمًا بالجماهير، فضلًا عن التنظيم الرائع، كما أكد على القدرات التي يمتلكها مدربو الفرق الألمانية، وتميزهم في الجوانب الخططية.

وبسؤاله عن إمكانية توليه تدريب البايرن خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش، أجاب مورينيو "بالطبع بايرن نادٍ عملاق، لكني أؤكد لكم بأمانة أنني أود استمرار كوفاتش في منصبه، لأنه قام بعمل شاق للوصول لهذا المستوى".

وفي ختام تصريحاته، رشح المدرب البرتغالي الفريق البافاري لنيل لقب البوندسليغا هذا الموسم، لا سيما بعد اكتساح منافسه بوروسيا دورتموند (5-0)، مؤكدًا أن مصيره بات بين يديه الآن، مع تبقي 3 مباريات فقط خارج ملعبه، رغم تحذيره من مواجهة لايبزيج الصعبة، قبل أن يضيف "من الصعب أن يتخلى البايرن عن اللقب".