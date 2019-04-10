يوفنتوس يحاول مجددا خطف هدف برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يسعى للقيام بمحاولة جديدة من أجل خطف هدف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويواجه يوفنتوس، مساء اليوم الأربعاء، نظيره أياكس أمستردام، على ملعب يوهان كرويف أرينا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن العملاق الإيطالي سيستغل مباراته اليوم مع أياكس أمستردام، للقيام بمحاولة جديدة لإقناع الهولندي ماتياس دي ليخت، بالتوقيع لصالح السيدة العجوز.

ويستهدف يوفنتوس، استخدام أسلحته لإبرام صفقة اللاعب الهولندي، خاصة بافل نيدفيد نائب رئيس السيدة العجوز، والذي يتمتع بعلاقة مميزة مع الإيطالي مينو رايولا، وكيل أعمال ماتياس دي ليخت.

كما يضع اليوفي، آماله على فان دير سار، حارس السيدة العجوز السابق والرئيس التنفيذي لأياكس، لإقناع النادي الهولندي بترجيح كفة يوفنتوس على برشلونة.