انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تشارك في اجتماع "تحالف الشرق الأوسط" بالرياض والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 10 أبريل 2019 02:07 مساءً - شاركت دولة قطر في اجتماع "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي"، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء.

وبحسب وكالة "واس" السعودية الرسمية، فإن الاجتماع عقد بمشاركة رفيعة المستوى من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت الوكالة إن الاجتماع "يعد خطوة مهمة ضمن خطوات إطلاق هذا التحالف، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

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يذكر أن التحالف يعد أحد مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض في مايو 2017، والتي تلتها أزمة خليجية هي الكبرى في تاريخ المنطقة.

والمشاركة القطرية في اجتماع التحالف هي الثانية منذ اندلاع الأزمة في يونيو 2017، عندما فرضت السعوية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة وتؤكد أن الهدف منه هو النيل من سيادتها.

والشهر الماضي شاركت قطر في تمرين "درع الخليج"، الذي نفذته الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، كما شارك رئيس مجلس الشورى القطري في اجتماع عقد مؤخراً بالعاصمة السعودية.