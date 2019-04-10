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الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 40 طناً على أهالي مرخة السفلى بشبوة

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دشنت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي، اليوم، المرحلة الثانية من توزيع المساعدات الغذائية في منطقة الهجر بمديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة.

وتشمل المساعدات 40 طنا من المواد الغذائية الرئيسية وذلك في إطار جهود دولة الإمارات الإنسانية والإغاثية على مختلف الصعد لمساعدة الشعب اليمني للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية اثر الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وثمن أبناء منطقة الهجر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وماتقدمه من مساعدات عبر هيئة الهلال الأحمر الاماراتي والتي ساهمت في التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة التي تسببت بها المليشيا الحوثية الانقلابية.   

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