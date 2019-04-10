الكثيري يتفقد سير العمل في مشروع سفلتت شوارع سيئون

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تفقد وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري ،اليوم ،سير العمل في مشروع سفلتت الخطوط الداخلية لمدينة سيئون و الجاري تنفيذه من قبل المؤسسة العامة لصيانة الطرق و الجسور و بتمويل محلي .
و أطلع الكثيري على الاعمال الاسفلتية التي تم انجازها في الخط مابين مدينة سيئون ومنطقة تريس و أعمال الصيانة الخاصة بجولة شارع المطار الغربي مستمعاً من المهندس خالد الجندي مدير فرع المؤسسة العامة لصيانة الطرق والجسور بوادي حضرموت الى خطة المؤسسة في الانتقال الى سفلتت عدد من الشوراع الداخلية في سيئون والمديريات المجاورة لها كمرحلة اولى .
و اشاد وكيل وادي حضرموت بالدور الكبير الذي يبذلة عمال مؤسسة صيانة الطرق والجسور في وادي حضرموت داعياً الى اهمية تكثيف الجهود للأنتقال الى شوارع اخرى تسهم في تسهيل عملية تنقل المواطنين مشيراً الى ان السلطة الملحية بوادي حضرموت تعتزم رفد مؤسسة صيانة الطرق بعدد من المعدات الاساسية في سفلتت الشوراع ومنها خلاطة اسفلتية و و معدة لفرش الاسفلت كخطوة لتمكين المؤسسة لانجاز مشاريع اسفلتية اكبر.
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