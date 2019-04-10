شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يدشن توزيع مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة في حضرموت والان مع التفاصيل

دشن وزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطية ومعه وكيل محافظة حضرموت سالم بن شرمان و الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، توزيع مواد اغاثية لاسر ذوي الاحتياجات الخاصة بوادي حضرموت بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية وتنفيذ ائتلاف الخير للاعمال الانسانية بسيئون.

و يستهدف المشروع 800 اسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة في اطار الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع و ضمن استعدادات الائتلاف في تنفيذ مشاريع اغاثية وانسانية تتزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك .

و ثمن وزير الاوقاف تدخلات مركز الملك سلمان للاغاثة والتي ساهمت في التخفيف من معاناة ابناء الشعب اليمني جراء الازمة التي تسببت فيها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وعبر الوكيل السعيدي عن شكر قيادة السلطة بمحافظة حضرموت لمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية على دعمه المتواصل للشعب اليمني في مختلف المحافظات.