شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الجزائرية تصدر مجموعة تراخيص لمكونات سياسية والان مع التفاصيل

أفادت مصادر أن وزارة الداخلية الجزائرية أصدرت عدة تراخيص لمكونات سياسية بالإضافة الى مجموعة منظمات جديدة.

وقال المصادر، إن وزارة الداخلية الجزائرية أصدرت تراخيص لـ10 أحزاب سياسية و22 منظمة أهلية جديدة.

ومن جانب آخر، ثبت البرلمان الجزائري، رسميا الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، ووفقا للمادة 102 من الدستور فإن رئيس مجلس الأمة سيصبح رئيسا مؤقتا للجمهورية لمدة 90 يوما تلقائيا.

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واجتمع البرلمان الجزائري اليوم الثلاثاء، بغرفتيه برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، للإعلان نهائيا عن شغور في منصب رئاسة الجمهورية.

وأكدت مصادر صحفية، أن عبد القادر بن صالح، سيتولى منصب رئاسة الدولة بالنيابة وفق الدستور رغم الرفض الشعبي وأطياف المعارضة.

ومن المقرر أن يكون أول قرار يتخذه بن صالح في حال توليه رئاسة الدولة هو استدعاء الهيئة الناخبة تمهيدا لانتخابات رئاسية في غضون تسعين يوما.