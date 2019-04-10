شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك خلية إرهابية شمال شرقي المغرب والان مع التفاصيل

أعلنت الداخلية المغربية، الأربعاء، تفكيك خلية إرهابية شمال شرقي البلاد يتزعمها إرهابي قاتل في سوريا والعراق.

وقالت الداخلية المغربية، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إنها تمكنت من تفكيك خلية إرهابية بمدينة تازة (شمال شرق) اليوم تتكون من 4 أفراد، وفقا للعين الإخبارية.

وأوضحت أنه "الخلية يتزعمها مقاتل سابق بالساحة السورية العراقية (لم تحدد تبعيته لأي التنظيمات الإرهابية)، قضى عقوبة السجن سنة 2015 بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب".

Advertisements

وأشارت إلى أن "المعطيات الأولية تفيد بأن زعيم هذه الخلية الإرهابية، الذي قام باستقطاب عناصر مجموعته، حاول استغلال خبراته القتالية التي تلقاها بالساحة السورية العراقية للتخطيط والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات حيوية بالمملكة".

ولفتت إلى أنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

وبحسب إحصاءات سابقة لوزارة الداخلية المغربية، فإنها تمكنت من تفكيك 16 خلية إرهابية خلال 2016، كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة، مقابل 23 خلية خلال 2015.