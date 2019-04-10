شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى وتدمير آليات بغارات للتحالف على مواقع للمليشيا في حجة والان مع التفاصيل

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم الأربعاء مستهدفة آليات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غرب البلاد. وقالت مصادر "اليمن العربي" ان غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية عبس بمحافظة حجة. وأكدت المصادر إن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر مليشيا الحوثي وتدمير آليتين في مديرية عبس. وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال.

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