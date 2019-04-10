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رئيس انتقالي حضرموت يناقش مع مؤسسة صح قضايا المحافظة

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التقى رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، اليوم الأربعاء، قيادة مؤسسة صح لحقوق الإنسان بحضرموت، ممثلة برئيسها أحمد اللحوري، ونائبه سعيد العوبثاني، ورئيس الدائرة القانونية بالمؤسسة، المحامي عبدالناصر الملاحي.

وكُرّس اللقاء الذي حضره المحامي عبدالله سالمين برقة، مدير الإدارة الحقوق والحريات بالقيادة المحلية للمجلس، لمناقشة آليات التنسيق بين  المؤسسة الحقوقية والقيادة المحلية، كما استعرض اللقاء أوجه التعاون الممكنة بين الطرفين.

وكان الدكتور محمد جعفر، قد عبر في بداية اللقاء عن سعادته  بزيارة رئيس مؤسسة صح وأعضاء هيئتها الإدارية، مشيدا بدورها وجهودها الحقوقية والإنسانية، ومرحباً بالتعاون والتنسيق معها في مختلف القضايا الحقوقية والإنسانية، التي تشغل اهتمام المواطنين في حضرموت.

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